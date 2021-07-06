На сутки без воды останутся жители Центрального и Октябрьского районов Омска

Без воды придется провести целый день.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
В это лето в Омске активно ремонтируют водопровод. В некоторых местах перекрывают для движения целые улицы, чтобы заменить часть старых труб. Порой на этой уходит несколько месяцев, но в некоторых случаях можно справиться быстрее.
Водоканал предупреждает о ремонтных работах, которые на сутки оставят без воды жителей Октябрьского и Центрального районов Омска, а также крупные поселки недалеко от города. Проводить работы будут на насосной станции «Октябрьская». С 18:00 7 июля до 18:00 8 июля без водоснабжения окажутся:
- ул. Учхозные
- ул. Куйбышева
- ул. Учебная
- ул. 3-я Транспортная
- ул. 3 Молодежная,
- ул. 1-30 Северные,
- ул. 1-11 Ремесленные,
- ул. Восточные,
- пос. Козицкого,
- пос. Амурский,
- пос. 1-го Кирпичного завода,
- пос. Степной,
- пос. Загородный,
- пос. Большие поля,
- пос. Госплемстанции,
- пос. Чкаловский,
- пос. Кордный,
- Окружная дорога
А также без воды останутся: Ростовка, Богословка, Ульяновка и Новомосковка.
Омичей просят с пониманием отнестись к необходимости ремонта и подготовиться к отключениям заранее. Питьевую воду для жителей районов будут подвозить в бочках.