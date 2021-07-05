Мэр Омска выделила 8 млн рублей на восстановление сгоревшей крыши дома в Советском округе

Во время пожара, который тушили несколько часов, из многоэтажки эвакуировали 70 человек, в том числе 10 детей. Расходы на ремонт крыши дома полностью легли на плечи жильцов. Ждать помощи им было неоткуда.

Однако мэр Омска Оксана Фадина не оставила людей в беде. Она распорядилась выделить из резервного фонда города более 8 млн рублей на восстановление крыши дома. Ремонтные работы уже начались. Осень жильцы многоэтажки встретят с новой добротной кровлей.

Ход работ Оксана Фадина держит на личном контроле.

- Искренне благодарны мэру Оксане Николаевне Фадиной. Она спасла наш дом, в казалось бы, безвыходной ситуации. Мы, жители, таких бы денег никогда не нашли! Подрядчики - ООО "Стройиндустрия" - за работу принялись без раскачки. Трудятся, как говоится, без выходных и проходных. Зная, что объект на контроле у руководителя города, наладили хороший контакт с жителями, подробно рассказывают, что делают и для чего. Всю необходимую помощь оказывает и управляющая компания ООО "Олимп". Уверены, что кровлю нам отремонтируют быстро и с хорошим качеством, - рассказала представитель собственников дома Ольга Россомахина.