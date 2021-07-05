В омском суде рассмотрят иск нидерландской компании Love is... к певице Наталье Темниковой

Выяснилось, что Елена Темникова все еще прописана в Омске. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Арбитражный суд Омской области поступило довольно неординарное дело. Нидерландская компания Minikim Holland B.V., являющаяся правообладателем торговой марки Love is..., подала иск к российской певице Елене Темниковой. Судя по всему, она до сих пор имеет омскую прописку.

Претензии возникли из-за использования картинок легендарных комиксов на обложке альбома «Как на фантиках Love is...» и на футболках. За незаконное использование изображений правообладатель требует 3 млн рублей.

Согласно информации в картотеке Арбитражного суда, предварительное рассмотрение дела назначено на 3 августа. В качестве третьей стороны привлекли представителей налоговой инспекции Омской области.

Стороны могут поучаствовать в заседании онлайн. В случае, если они не явятся, судья Виталий Баландин, которому предстоит рассмотреть дело, вынесет решение без их участия.