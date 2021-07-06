О порядке разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

С 01.07.2021 г. вступает в силу приказ Минтруда России от 30.12.2021 № 982н, который утвердил новую форму программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее ПРП) и порядок ее составления.

Составляется ПРП при проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ) в случае определения нуждаемости пострадавшего в реабилитационных мероприятиях по прямым последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

В ПРП включаются оптимальные реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма, возможностей и способностей пострадавшего осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность.

ПРП составляется в 3 экземплярах на шесть месяцев, один или два года, либо на срок, не требующий переосвидетельствования.

При наличии у пострадавшего двух и более несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний разрабатывается одна ПРП с указанием необходимых реабилитационных мероприятий.

При определении нуждаемости пострадавшего в лекарственных препаратах, в санаторно-курортном лечении (СКЛ) при наличии прямых последствий страхового случая рекомендация в ПРП вносится на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации на срок не более одного календарного года.

В рекомендации СКЛ указывается профиль, сезон, продолжительность курса лечения, значение рекомендуемого для лечения курорта (местного, федерального значения).

При необходимости внесения исправлений в ПРП в связи с изменением персональных данных, а также в целях устранения технических ошибок, изменением антропометрических данных, уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных мероприятий осуществляется по заявлению пострадавшего либо по заявлению законного или уполномоченного представителя, а также по обращению страховщика. Взамен ранее выданной ПРП составляется и выдается новая без оформления направления на МСЭ.

При необходимости внесения дополнений и изменений в ПРП оформляется новое направление на МСЭ и составляется новая ПРП.

Начальник отдела анализа проблем реабилитации С.И. Саликова