Райффайзенбанк выдал рекордную сумму потребительских кредитов

«В первом квартале этого года мы улучшили наши условия потребительского кредитования: снизили минимальные ставки до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заёмщиков, а также увеличили максимальную сумму одного займа до 3 млн рублей. Это оказало влияние на темпы выдач, — говорит Андрей Спиваков, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Кроме того, сейчас мы наблюдаем реализацию отложенного спроса, который к тому же подстегнуло повышение ставки ЦБ. Люди долго откладывали ремонт и крупные покупки, а теперь спешат получить необходимую сумму для решения больших задач на выгодных условиях. Однако мы традиционно внимательно относимся к показателю долговой нагрузки клиентов и не допускаем их закредитованности».

Более 80% заявок на потребительские кредиты Райффайзенбанк получает через онлайн-каналы. В 2020 году этот показатель составлял в среднем 70%, а в 2019 – 63%. Получить необходимую сумму можно без визита в офис или встречи с представителем банка – деньги придут на счёт в течение пяти минут.

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