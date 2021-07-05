В Омске до октября закроют движение по улице Степная

В Омске на три месяца закроют движение по улице в центре города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году в Омске многие участки дорожной сети перекрывают из-за ремонта водопроводов. Уже несколько улиц закрыты для движения автомобилей. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что еще одна улица в центре города будет перекрыта на длительный срок. С 8:00 15 июля до 20:00 15 октября перекроют движение на улице Степная. Закрыт для движения будет участок от улицы Звездова до дома №27.

В ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность и обращать внимание не временные знаки дорожного движения, которые установят на время перекрытия. Также омичей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам