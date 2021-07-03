На севере Омской области из Иртыша выловили останки растерзанной косули

Останки косули браконьер еще и выкинул в реку. Фото: УМВД России по Омской области

Пугающую находку сделал сотрудник рыбнадзора, проверявший сообщения о незаконной ловле осетров в Знаменском районе на севере Омской области. Недалеко от села Качуково он выловил из Иртыша останки растерзанной косули – шкуру и голову животного. Мужчина сообщил обо всем охотинспектору, а тот – полиции.

После осмотра окрестностей нашли место забоя и разделки животного. Там же были следы, оставленные автомобилем, человеком и собакой. Местные жители рассказали, что на этом месте обычно рыбачит мужчина, который приезжает на УАЗе и с лайкой.

Когда полицейские пришли к нему домой, сельчанин не стал отпираться, сознался, что это он причастен к случившемуся и выдал остатки туши. Браконьер объяснил, что на животное напала его собака. После этого он якобы добил косулю, разделал, а шкуру и голову выкинул в Иртыш.

– По данному факту проводится проверка. Назначена ветеринарная экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», – сообщает пресс-служба областного УМВД.