На окраине Омска гопник избил философа за отказ дать прикурить

Омская полиция просит помочь в розыске этого человека. Фото: vk.com/55mvd

В крайне неприятную ситуацию попал 35-летний преподаватель истории, оказавшийся вечером в Ленинском округе. Педагог возвращался домой от своих родителей, в этот момент на улице Рождественского к нему подошел незнакомец и попросил закурить. Когда ему отказали, начал зверски избивать «неотзывчивого» прохожего.

Примечательно, что спасать потерпевшего, который уже упал на землю, кинулась девушка, гулявшая с маленькой собачкой.

В итоге нападавший выхватил у избитого им человека сумку с зарядными устройствами и скрылся. Причиненный материальный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

– За совершенное преступление полицейскими разыскивается мужчина: на вид 40-45 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю олимпийку с белыми полосками на рукаве, джинсы и кроссовки с белой подошвой. Особая примета – татуировка в виде буквы «Т» на среднем пальце левой руки, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Если вы располагаете информацией о данном гражданине, просим позвонить в полицию по следующим телефонам: 79-33-02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.