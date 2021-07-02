Из-за жары омичи побили рекорд по расходу холодной воды

Жара задержится в Омске еще на несколько дней. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске стоит аномальная жара. Почти всю неделю температура днем поднимается выше +30 градусов и в ближайшее время синоптики не прогнозируют понижения температуры. Естественно, в жару омичи тратят больше холодной воды.

По данным «Росводоканала» вчера, 1 июля, омичи побили рекорд по расходу холодной питьевой воды. За сутки израсходовали 407 тысяч кубометров воды. Ранее рекорд составил 399 тысяч кубометров 31 мая, когда в городе тоже была жара. В обычные дни омичи потребляют около 335 тысяч кубометров воды.

Но пока одни спасаются от жары холодной водой, другие вынуждены искать альтернативные способы. Жители поселка «Амурский-2» до сих пор жалуются на то, что в их домах не восстановили водоснабжение после аварии.