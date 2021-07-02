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Общество2 июля 2021 11:31

В Омске за сутки ковидом заразились 268 человек

Это рекорд 2021 года
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи все чаще заражаются коронавирусом.

Омичи все чаще заражаются коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает активно распространяться в Омской области. Общее количество зараженных уже достигло 51 307 человек. Сегодня минздрав зафиксировал 268 случаев ковида. Это пока самый большой показатель за 2021 год.

Выздоровели сегодня 65 человек. За все время пандемии удачно переболели 42 161 человек.

К сожалению, умерли сегодня еще 5 человек. Средние ежедневные показатели смертности в регине также выросли. А общее число погибших от болезни уже достигло 1 525 человек.

В прививочной компании поучаствовали 296 290 омичей. Полностью привиты 223 593, остальные дожидаются второго компанента прививки.