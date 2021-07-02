На Левобережье в Омске из-за дачников образовываются пробки

В Омске изменили работу светофора, чтобы сократить пробки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске изменился режим работ светофора на загруженном перекресте на Левом берегу. По наблюдениям специалистов департамента транспорта, с началом дачного сезона большие пробки стали образовываться на пересечении улиц Волгоградская и Кондратюка. Многие омичи проезжают там по дороге на дачные участки, поэтому поток машин значительно вырос по сравнению с зимой. Чтобы решить проблему пробок, специалисты скорректировали работу светофора.

- При движении по улице Волгоградская со стороны центра города увеличено время разрешающего сигнала как для прямого направления, так и для тех автомобилей, которые по дополнительной секции светофора поворачивают налево на улицу Кондратюка, - рассказали о новом режиме работы в пресс-службе ведомства.