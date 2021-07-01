После концерта на Соборной площади омичей развезут дополнительные автобусы

Омичей развезут по домам дополнительные автобусы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня в центре Омска состоится торжественное открытие ралли «Шелковый путь» Праздничные мероприятия продлятся на соборной площади до 22:00. После этого времени, чтобы омич смогли попасть домой, мэрия организует несколько дополнительных маршрутов, которые будут ждать омичей за полчаса до окончания концертной программы.

Дополнительные автобусы добавят на нескольких маршрутах, которые заберут пассажиров на двух остановках. С остановки «Библиотека им. Пушкина» будут жать автобусы №24, 78, 95, 45, 94.

А от остановки «КДЦ Маяковский» на улице Орджоникидзе поедут автобусы № 24, 109, 110, 69.

Также в департаменте транспорта отметили, что в это время еще будет ходить общественный транспорт по расписанию. В это время точно еще проходят по улице Карла Маркса троллейбусы №4, которые работают до 23:00, и другие автобусы и маршрутки.

Соборная площадь останется перекрытой еще на два дня, до субботы 3 июля.