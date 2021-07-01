У омича украли сигареты, и он отправился грабить магазин, чтобы покурить

Омич ворвался с ножом в винно-водочный магазин и угрожал продавцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске двум патрульным удалось по горячим следам задержать омиче, укравшего из магазина сигареты. Накануне к патрульным обратилась перепуганная женщина. Она рассказала, что работает продавцом в алкогольном магазине и буквально только что туда явился мужчина с ножом. Он угрожал продавщице и украл четыре пачки сигарет. Свидетели видели, что он скрылся в подъезде одного из домов, расположенных неподалеку.

Полицейские осмотрели лестничные площадки, но там было пусто, поэтому решили обойти квартиры. В одной из них курящим на балконе и нашли вора. Им оказался 29-летний местный житель. Он рассказал, что буквально за несколько минут до этого неизвестные отобрали у него на улице пачку сигарет. Омич расстроился, но на новые сигареты решил не тратиться. Он заглянул к знакомой, взял кухонный нож и отправился в ближайший магазин, где и украл несколько пачек. В момент совершения преступления он был пьян.

В пресс-службе полиции утонили, что действия омича попадают под статью уголовного кодекса «Разбой». Максимальное наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшее.