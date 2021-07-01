Омич упал на железнодорожных путях и лишился ноги

Трагедия произошла поздним вечером. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Калачинске накануне ночью произошло ЧП на железной дороге. Местный 36-летний житель поздно возвращался домой и около 23:55 переходил железнодорожные пути. Многие местные жители пользуются этим маршрутом, так как совсем неподалеку находятся жилые дома. Мужчина в темноте запнулся о рельсы и упал. В это время по путям двигался поезд, который не успел вовремя затормозить.

По информации пресс-службы полиции. Мужчина получил серьезные травмы, ему оторвало правую ногу. Осмотрев пострадавшего в больнице медики диагностировали рваные раны и на левой ноге. В полиции проводят проверку по факту произошедшего. Выяснилось, что во время ЧП мужчина был пьян.