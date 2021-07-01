Омичка пять раз пыталась купить щенка и лишилась 100 тысяч рублей

Омичка лишилась всех сбережений, пытаясь купить щенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На удочку мошенников попалась пожилая омичка. Обманщики уже не в первый раз прикрывались продажей породистых щенков. 62-летняя женщина нашла объявление о продаже декоративной собаки породы мальтийская болонка. Продавец рассказал, что щенок находится в Калачинске и стоит 20 тысяч рублей. После этого предложил оформить доставку и прислал ссылку на специальный сервис. Омичка ввела данные карты, но после подтверждения, сервис выдал ошибку. Она попробовала снова оплатить щенка, но все повторилось. Так омичка сделала пять попыток, после которых на карте не осталось средств. Женщина лишилась 100 тысяч рублей.

В полиции, куда она обратилась за помощью, начали расследование. Выяснилось, что номер, с которого общались с потерпевшей, был зарегистрирован в Москве. В пресс-службе ведомства еще раз напоминают омичам, что стоит быть аккуратными при покупках в Интернете. И, если есть возможность встретиться с продавцом лично, лучше это сделать.