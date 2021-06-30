В Омске с 1 июля вырастут тарифы на коммуналку

Омичам придется больше платить за коммунальные услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичей снова ждет значительное повышение цен на коммунальные услуги. Это происходит каждый год, поэтому удивительного в подорожании мало. С 1 июля тарифы изменятся, поэтому уже в августе платить придется больше за воду, тепло, электричество и газ.

В АО «ОмскВодоканал», который поставляет воду в дома горожан, сообщили, что поднимут тарифы на холодную воду с 17,93 рублей до 18,88 рублей за кубометр. Водоотведение обойдется в 22,03 рубля.

Подорожают и услуги АО «Омскоблпровода», который обслуживает жителей области. Тут подорожание будет более ощутимым, с 91,14 рублей до 104,76 рублей за кубометр.

Больше придется платить и за теплоснабжение. АО «Омск РТС», обслуживающий большинство омичей, заявили о том, что вместо 1663,75 рублей, платить придется 1685,28 рублей. Тем, кого обслуживает «Тепловая компания», придется платить 2229,07 рублей.

Если вам поставляет газ ООО «Газпром межрегионгаз Омск», то тарифы не повысят. Компания оставила цены на уровне первого полугодия. Если же обслуживает «Омскгоргаз», то небольшое повышение цен все же грядет. За расход газа по счетчикам придется платить 101,2 рубля за куб. Для тех, кто пользуется газом не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, тарифы тоже изменятся: 309,39 рублей с человека будут платить омичи при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения, 755,19 рублей с человека возьмут с тех, у кого помимо плиты стоит газовый водонагреватель.

Подорожает и электричество. Тарифы для омичей, живущих в домах с газовыми плитами поднимется с 4,26 рублей до 4,48 рублей за киловатт, а тем, у кого плиты электрические придется платить 3,14 рублей вместо 2,98 рублей за киловатт.

Пока не известно, будет ли подниматься плата за вывоз мусора. Окончательного решения об этом еще не приняли, но ранее обсуждалось, что обращение с ТКО может значительно подорожать.