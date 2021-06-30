ФОТО: Аэрокадр

Власти сообщили, что на празднование Дня города потратят 3,8 млн рублей. В эту стоимость входит и бесплатный концерт московской звезды для омичей 7 августа. Но имя исполнителя, который поздравит омичей с праздником, пока хранится в строгом секрете. Как и размер гонорара для артиста.

В прошлом году мэрия из-за пандемии не приглашала московских звезд на День города. Но в последние 10 лет омичей с праздником поздравляли самые разные артисты: Николай Басков, Валерий Леонтьев, Влад Топалов, Лайма Вайкуле, Хор Турецкого, Елка, Денис Майданов, Надежда Бабкина, Серебро, Полина Гагарина и Дан Балан.

Сейчас омичи гадают, кто же выступит с бесплатным для жителей концертом на День города.