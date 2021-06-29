Омичка чуть не перевела 800 тысяч мошенникам, но ее остановили сотрудники банка

Женщина сделал 30 переводов через банкомат и ничего не заподозрила. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась жительница Крутинки, рассказав, что стала жертвой мошенников. 48-летний женщине, как и многим другим, позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит. Она поверила мошенникам и отправилась в банк, чтобы обезопасить сбережения. Все это время мошенники продолжали телефонный разговор и убеждали женщину взять кредит на 800 тысяч, а в целях указать ремонт дома. Заявку на кредит омичке одобрили. После этого мошенники настояли, чтобы их жертва как можно быстрее уходила из банка.

Женщину направили к банкомату, где она сняла 500 тысяч и сделала 30 переводов по 15 тысяч на разные номера телефонов. Такой способ «уберечь деньги» ее не смутил. А вот с получением оставшихся 300 тысяч возникли проблемы. Снять их в банкомате женщина не смогла, был превышен лимит снятия наличных. Мошенники предложили вернуться в банк и потребовать выдать деньги там. Когда недавняя клиентка вернулась, сотрудники банка заметили неладное и предложили женщине закончить разговор, который все это время не прекращался. Они быстро поняли, что дама стала жертвой мошенников. Благодаря вмешательству менеджеров, удалось спасти оставшиеся кредитные деньги и 70 тысяч из тех, что омичка уже перевела. Остальные деньги мошенники успели обналичить. Сейчас расследованием дела занимается полиция. Как уточнили в пресс-службе ведомства, номер, с которого звонили омичке, находился в Москве.