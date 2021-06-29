Орехи и сухофрукты изъяли и уничтожили

В воздушном пункте пропуска «Омск-Центральный» 11 и 12 июня специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области досматривая ручную кладь и багаж, обнаружили подкарантинную продукцию. Пассажиры из Таджикистана и Узбекистана везли с собой запрещенную к ввозу в нашу страну растительную продукцию: свежие фрукты, орехи, сухофрукты, горький перец. В общей сложности груз составил 4 партии весом более 42 кг. Согласно законодательству, изъятая продукция была уничтожена под контролем специалистов Управления.

На заметку

С начала года в ручной клади пассажиров авиатранспорта выявлено более 104 кг запрещенной к ввозу растительной продукции. Ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из стран ближнего зарубежья введены Россельхознадзором в 2012 году и продолжают действовать по настоящее время.