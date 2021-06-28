Омичи заплатят 1,7 миллионов штрафов за лесные пожары

Этой весной лесные пожары бушевали по всей области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области в этом году лесные пожары разыгрались не на шутку. Пик пожаров пришелся на май, горела почти вся область. Пожаров не фиксировали только в Полтавском, Одесском и Нововоршавском районах. Пожары были такими сильными, что некоторые сельчане даже не смогли остановить огонь на подступах к деревням и лишились домов.

В Омской области до 27 июня действовал особый противопожарный режим. За это время специалисты лесного хозяйства насчитали 487 лесных пожаров в Омской области. Виновниками некоторых из них становились люди. 177 человек оштрафовали за нарушения правил пожарной безопасности в лесах на сумму 1,12 миллиона. Еще 7 человек оштрафовали на общую сумму 572,5 тысячи за нарушения правил, которые привели к возникновению лесных пожаров. В общем омичи заплатят около 1,7 миллионов рублей.

Хоть особый режим больше и не действует на территории области, омичам напоминают, что пожароопасный сезон длится до поздней осени. В ближайшее время установится аномальная жара до 35 градусов. В это время с огнем в лесах лучше обращаться крайне осторожно