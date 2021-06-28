В минздраве опровергли нехватку вакцины от коронавируса в Омске

Все желающие омичи смогут вакцинироваться от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске люди понемногу начинают проявлять все больший интерес к вакцинации от коронавируса. Если раньше она шла не особенно активно, то теперь стала набирать обороты. Из-за этого появились слухи о том, что вакцин на всех не хватит и сделать прививку все желающие не смогут.

В минздраве опровергли эти предположения и отметили, что накануне Омск получил крупную партию «Спутник-V». Более 30 тысяч доз уже распределили по больницам.

- В минувшие выходные очередная партия препарата "ГамКовидВак" поступила в регион в количестве 30600 доз, и вся эта вакцина уже распределена по прививочным пунктам. Да, количество желающих сделать прививку заметно возросло. Только через портал "Госуслуг" за минувшие выходные на вакцинацию записались свыше 1000 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно в любой поликлинике или на портале госуслуг через личный кабинет.