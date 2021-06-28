Девочки, в которых стрелял неизвестный омич, делали селфи на фоне заката

Расследованием стрельбы по девочкам занимается Следственный комитет по Омской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На минувших выходных в Омске произошел странный случай. Две девочки 11 и 14 лет отправились на вечернюю прогулку, но на виадуке кто-то начал стрелять по детям. Девочки не сразу поняли, что произошло, опомнились только когда одна из них заметила у второй на руке следы крови.

Как стало известно, жертвами нападения стали двоюродные сестры. Девочки вышли на виадук, чтобы сделать красивые селфи на фоне заката для соцсетей, но обносить аватарку так и не смогли. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что все произошло вечером, около 21:40 26 июня, в минувшую субботу. Сейчас здоровью девочек ничего не угрожает, застрявшие пули вынули врачи. А стрелка активно разыскивают следователи. Ему грозит уголовная статья за хулиганство с применением оружия.