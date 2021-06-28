В Омске водитель иномарки сбил школьника на мопеде без прав

В обстоятельствах аварии сейчас разбирается полиция. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Накануне вечером в Омске в междомовом проезде произошло столкновение автомобиля и скутера. За рулём иномарки "Ниссан" находился 35-летний омич, а на мопеде ехал 16-летний школьник. У подростка не было прав на управление мопедом, а мужчина, как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции, был пьян.

Столкновение произошло около 19:40 на улице Полторацкого около дома 47. По предварительной версии именно водитель иномарки врезался в подростка на мопеде. После ДТП школьник оказался в больнице. По факту аварии будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. А пока школьник поправляет здоровье, а на омича завели административное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде.