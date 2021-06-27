Названа дата оперштаба, после которого омичи ждут ввода жесткий ограничений

В Омске третья волна. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Продолжает резко ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Стала известна дата ближайшего оперштаба, который пройдет в Омске. По нашей информации, он состоится 28 июня во второй половине дня. На фоне роста числа заразившихся омичи справедливо ждут введения дополнительных ограничений. Тем более, что на этом настаивал Роспотребнадзор еще на прошлом заседании оперштаба в середине месяца. В ведомстве также уточняли, что будут продолжать требовать ввода ряда запретов.

Скорее всего, они коснутся работы ресторанов и фудкортов в торговых центров. Все массовые мероприятия тоже, вероятно, запретят. Ранее стало известно, что региональный Роспотребнадзор направил письмо в Москву с предложением ввести в Омской области обязательную вакцинацию.