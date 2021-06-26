В Таре мать заплатит 90 тысяч после смертельного ДТП, которое устроил сын. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычное дело рассмотрел Тарский городской суд. К матери своего клиента обратилась страховая фирма. Компания выплатила деньги пострадавшей пассажирке пьяного водителя, который и устроил аварию. Женщина получила от страховщиков в качестве возмещения ущерба здоровью 88,5 тысяч рублей. Так как сам виновник погиб, то компания обратилась за возмещением выплаты к его правопреемнику - матери.

- Заключением эксперта в крови водителя установлено наличие этанола, соответствующего легкой степени алкогольного опьянения. Потерпевшая обратилась к страховой компании за возмещением и получила 88,5 тыс. рублей. «Югория» просила наследника водителя вернуть им эту сумму, а также 2,7 тыс. рублей судебных расходов, – сообщается в пресс-службе Тарского суда.

В итоге суд встал на сторону страховщиков. Женщина, потерявшая сына в аварии, которую он сам же и устроил, еще и выплатит размер компенсации пострадавшей. Решение в силу не вступило и может быть оспорено.