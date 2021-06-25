Отчим избил 4-летнего мальчика из-за опрокинутого котелка с супом

Омич не пожалел ребенка, опрокинувшего котелок супа во время игры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О новом случае жестокого обращения с детьми стало известно только после вмешательства надзорных органов. В семью, которая стояла на учете с марта 2020 года, с проверкой нагрянули инспекторы ПДН. У младшего 4-летнего ребенка они заметили синяки и ссадины. Малыша отправили в больницу и выяснили обстоятельства при которых он их получил.

Как уточнили в пресс-службе полиции, инцидент произошел накануне. Мать детей ушла к подруге, а двух мальчиков 4 и 6 лет оставила с 49-летним сожителем. Младший ребенок во время игры опрокинул казанок с супом, который стоял на печке-буржуйке. Мужчина в тот вечер был пьян и сильно разозлился на ребенка. Он поднял котелок и ударил им ребенка. Когда мать вернулась, то в полицию и больницу решила не обращаться.

Сейчас со здоровьем малыша все хорошо. Медики осмотрели его и решили, что в госпитализации он не нуждается. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а также об изъятии детей из семьи и лишении матери родительских прав. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.