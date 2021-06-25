Омичку ограбили, когда она упала в обморок в сквере Молодоженов

Воришку быстро нашли, им оказался уже судимый омич. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию обратилась 51-летняя жительница Нефтяников. Женщина рассказала, что ее ограбили в сквере Молодоженов. Омичка возвращалась домой поле работы через парк. Она постоянно пользовалась этим маршрутом и даже представить не могла, что там может случиться что-то плохое. Неожиданно женщина почувствовала недомогание и позвонила мужу с просьбой встретить ее. Пока омичка дожидалась супруга, потеряла сознание. А когда пришла в себя обнаружила, то ее обокрали. Из сумки вытащили все ценные вещи: кошелек, банковские карты, деньги и телефон.

Полицейские проверили ломбарды, расположенные неподалеку, и обнаружили там похищенный телефон. Приемщик запомнил человека, который принес гаджет. Им оказался 28-летний ранее судимый за грабеж местный житель. Он выручил 3 тысячи за телефон, картой расплатился за сигареты и продукты. Успел он потратить и 1,5 тысячи наличными. Теперь омичу грозит еще один срок, но уже за кражу.