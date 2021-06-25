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Общество25 июня 2021 4:27

Появилось фото разрушенной башни на одной из крыш Любинского проспекта

Омичи бьют тревогу
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Появилось фото разрушенной башни на одной из крыш Любинского проспекта

Появилось фото разрушенной башни на одной из крыш Любинского проспекта

Фото: ВКонтакте

Омичи заметили неполадки с декоративным элементом одного из зданий в историческом центра. На одной из крыш покосилась башня. На фото, появившемся в паблике "100 необычных мест Омска", видно, что она начала сильно разрушаться. На этой же башне раньше были часы, которые работали и даже били.

- Крыша Любинского проспекта кажется рушится!? Выглядит так, словно по ней снарядом попали, - написал автор снимка.

Как оказалось, собственником здания является федеральная служба судебных приставов. Его ремонтировали в 2015 году за счет федеральных средств. Об этом рассказали в пресс-службе омского минкульта. Однако до башни тогда руки строителей так и не дошли.

- Так как здание является объектом культурного наследия, в охранном обязательстве, которое имеется у всех собственников, говорится об обязательной разработке проекта реставрации башни, проведения историко-культурной экспертизы и в соответствии с проектом, проведения необходимых работ. Факт повреждения башни зафиксирован, готовятся документы для дальнейшего административного реагирования, - уточнили в пресс-службе регионального минкульта.