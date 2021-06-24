Глава района в Омской области, незаконно выписавший себе премий на 1,4 млн, пытался восстановиться на работе

Экс-глава Полтавского района незаконно вознаградил себя премиями на 1,4 млн рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Главу Полтавского района уволили из-за того, что в его действиях нашли неурегулированный конфликт интересов. Выяснилось, что теперь уже бывший руководитель начислил себе премий на 1,4 млн рублей. При этом оценка его эффективности не проводилась, вопрос не выносился на рассмотрение в местный совет депутатов.

Главу уволили. Он попытался восстановиться в должности, но это не получилось.

– Участвующим в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции прокурором дано заключение, что, обращаясь в суд с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы, прокурор действовал в пределах своих полномочий по осуществлению от имени РФ надзора за исполнением законов, поскольку очевидно, что самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда оставила судебный акт без изменений.

Решение суда вступило в законную силу.