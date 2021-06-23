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Общество23 июня 2021 21:19

Омского батюшку избили прямо во время воскресной службы

Устроившего драку прихожанина забрали в полицию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В посёлке Любино под Омском на минувших выходных разыграли необычный конфликт. Его участниками стали 50-летний местный житель и настоятель местной церкви. 20 июня, когда проходила служба по непонятным причинам прихожане бросился на батюшку с кулаками. Он успел несколько раз ударить его в лицо, прежде чем другие прихожане разняли мужчин.

Первыми на сигнал о дебошире отреагировали в Росгвардии. Они задержали сельчанина и передали полиции. Выяснилось, что мужчина был пьян. Сейчас на него завели два административных дела одно за побои, второе за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Сельчанину может грозить довольно крупный штраф или арест на несколько суток. Дело уже передали в местный суд.