Из-за холода и дождей в Омске отменили прогулочные рейсы теплоходов

Прогулочные рейсы возобновят, когда установится теплая погода. Фото: ВКонтакте

Неделя в Омске началась с резкого похолодания и дождей. Днем температура еле поднималась до +20, а ночью и вовсе наблюдали заморозки. Из-за такой погоды уже несколько дней в Омске не ходят прогулочные теплоходы. Как уточнили в группе «Омский Теплоход», все из-за низкого пассажиропотока. Никто не хочет в такую погоду прокатиться по Иртышу. Возобновить их планируют уже в четверг, 24 июня, но пока точного решения на этот счет нет. Теплоходы точно снова начнут ходить, когда установится теплая погода.

А вот дачников это никак не останавливает. Скоростная «Заря» исправно курсирует по двум маршрутам до Большеречья и Зеленого берега. Изменений в их расписании даже не планировались. Эти маршруты пользуются популярностью среди омичей, несмотря на недавнюю поломку, которая произошла с теплоходом по пути в Большеречье.