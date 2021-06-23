Свалку под мостом в центре Омска уберут только после суда

В суде рассмотрят обращение прокуратуры и решат, кто уберет отходы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд с требованием убрать свалку, образовавшуюся под одним из мостов. Строительные отходы и другой мусор скопились под метромостом. Там прямо на земле лежали бетон, мешки с бытовым мусором, старые ветки и корни деревьев. Свалка разрослась уже до 900 квадратных метров. Все это хранилось без специально оборудованных площадок и загрязняло почву вредными веществами. К такому выводу пришли сотрудники ведомства.

Прокуратура направила обращение в суд с требованием убрать свалку. Сейчас оно находится на рассмотрении.