На видео попала вырубка хвойного леса в Красноярке под Омском

Лес сейчас рубят возле санатория «Коммунальник».

Люди, отдыхающие в районе Красноярки, стали свидетелями довольно пугающей картины. Очевидцы сняли на видео, как в окрестностях курортной зоны возле санатория «Коммунальник» вырубают деревья.

– Гуляли и увидели, что вырубают лес. Пожара не было, здоровый сосновый лес. Как вы считаете, это легально? Правильно?! – задается вопросом автор поста в паблике «ЧП Омск».

В комментариях ответили представители минприроды региона.

– Вырубка лесных насаждений на этом участке легальна. Санитарную рубку ведет САУ «Омский лесхоз» в рамках госзадания, – пояснили в минпприроды.

Омичи, кстати, рассказали и о других похожих случаях:

– В поселке Дачный огромными делянами вырубают и березу, и хвою. Хотя там природоохранная зона, – рассказывает подписчик паблика.

Жители Красноярки, в свою очередь, пожаловались на отдыхающих горожан, которые оставляют после себя горы мусора, а недавно чуть не спалили весь лес.