Первая региональная выставка франчайзинга в Омске

Ожидается, что в выставке компании «Franch region» примут участие свыше 1000 предпринимателей, инвесторов, специалистов в области франчайзинга, в том числе руководители и собственники крупных компаний, представители государственных структур и общественных организаций, жители городов Западно-Сибирского региона России.

Мероприятие познакомит участников с самыми привлекательными и перспективными решениями в сфере франчайзинга. Основная цель выставки - популяризация франчайзинга как формы ведения бизнеса в России и привлечение интереса инвесторов к этому рынку. Вниманию посетителей будет предложен широкий спектр франшизных пакетов : «Стрижка-SHOP» - крупнейшая сеть из всех существующих по УрФО, «Пицца Синица» - сеть пиццерий из Сибири, «Сдэк» — российский оператор экспресс-доставки документов и грузов , «New Cleaning» - клининговая компания, HVALA — wi-fi платформа, Hroomz Coffee — сеть кофеен, Сигур — учебный центр, Alexander Bogdanov— бутики женской одежды класса люкс и другие.

Выставка компании «Franch region» – одна из самых крупных в России и странах СНГ. Она дает предпринимателям возможность обмениваться мнениями и опытом, демонстрировать свои достижения и находить точки соприкосновения для сотрудничества. Она предоставляет широчайшие возможности для общения представителей компаний-франчайзеров с действующими и потенциальными франчайзи, способствуя появлению новых франшиз и ускорению развития уже существующих.

В программе выставки: конференция, семинары, презентации на тему франчайзинга, а также в рамках Академии Франчайзинга выступление спикеров, мастер классы, бесплатное обучение по упаковке и созданию франшизы.

Генеральный партнер - сеть продуктовых магазинов «Фасоль», специально для посетителей выставки подготовила выгодное предложение на покупку своих франшиз.

Спонсор сессии медицинская лаборатория «Гемотест» – федеральная медицинская компания, для пациентов России, Киргизии и Таджикистана.

Официальный информационный партнер «Комсомольская правда» - советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание, радиостанция и телеканал.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)

Место проведения: г. Омск ул. Броз Тито, 2, гостинца «Турист»

Дата и время проведения: 24 июня 2021 года, 09:30-16:00.

Вход – конгресс-центр (напротив ресторана «Колчак»)

Приглашаем к участию в конференции всех, кому интересна тема франчайзинга.

Вход свободный. Предварительная регистрация обязательна.

Выставки франшиз в регионах России 2021г.:

Сочи (25 августа), Красноярск (16 сентября), Барнаул (5 октября), Беларусь Минск (12 октября), Пермь (9 ноября), Казань (30 ноября) и Санкт- Петербург (14 декабря).