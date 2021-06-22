Сибирский завод получил международный сертификат на оборудование собственного производства

Международная электротехническая комиссия (МЭКЕх) выдала сертификат на устройство «Диоген-700-РП-Э» для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах, подтвердив его соответствие требованиям международных стандартов. Конструкция устройства позволяет выполнять размыв отложений с учетом их рельефа на дне резервуаров путем создания направленной струи в местах наибольших скоплений. Запуск оборудования производится как с местного поста управления, так и дистанционно - с центрального пульта оператора.

В ходе процедуры сертификации были проведены испытания конструктивных элементов, входящих в состав «Диогена-700-РП-Э», - электродвигателя, системы контроля и сигнализации, блока, пульта дистанционного управления, датчика вращения.

Получение сертификата открывает возможность выхода на международные рынки, а также исключает необходимость в проведении дополнительных испытаний оборудования в странах-членах МЭКЕх.

«Сертификат МЭКЕх действует в 35 странах мира, в том числе в США, Австралии, Испании, Япония, КНР. Кроме того, документ дает возможность проходить упрощенный процесс сертификации в государствах Евросоюза, не входящих в состав Международной электротехнической комиссии», - отметил главный инженер АО «ТОМЗЭЛ» Сергей Тарабыкин.

Сотрудничество с предприятиями, не являющимися дочерними организациями ПАО «Транснефть», - одно из важных направлений развития завода. В рамках расширения рынка сбыта АО «ТОМЗЭЛ» в июне завершил процедуру получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию «Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная». Также запланировано проведение опытно-промышленных испытаний электродрели на производственных объектах нефтегазовой отрасли в Томской области.

Справочно:

АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть - Западная Сибирь», образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» - дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.