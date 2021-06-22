Омским выпускникам запретили собираться на Иртышской набережной

Омские выпускники все же смогут отпраздновать выпускные. Жестких ограничений, как в прошлом году не будет. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Уже в конце этой недели в Омске пройдут выпускные балы для более чем 9 тысяч школьников. Школьники заканчивают сдавать экзамены и готовятся к поступлению. Торжественное вручение аттестатов могут провести в школах, если есть большие помещения, например, спортзал или рекриация, но лучше все же перенести это мероприятие на улицу. С такими предложениями обращаются к омичам в минобразовании.

А вот что касается непосредственно празднования, здесь особых ограничений нет. В Омске нет запретов на проведение массовых мероприятий, поэтому родители с детьми вполне могут выехать за город или снять ресторан. А вот собраться всем выпускникам на Иртышской набережной в этом году е получится.

- Наша главная позиция – это соблюдение санитарных норм и обязательное ношение масок. Общегородской выпускной проводился по инициативе администрации, но в этом году из-за коронавируса мероприятие отменено, - отметила заместитель Министра образования Омской области Лариса Жукова.