В Омской области коронавирусом заразилось 97 человек

В Омской области коронавирус продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второй день в Омской области фиксируют большое количество зараженных ковидом. Оно почти достигает сотни человек. По последним данным минздрава, за последние сутки заразились 97 омичей. 78 из них смогут получать лечение на дому, а 19 отправятся в ковидные госпитали. Всего за время пандемии заразились уже 48 829 человек.

Выздоровели гораздо меньше. Всего 63 пациента за день. За все время наблюдений удачно пережили болезнь 41 346 человек.

Умерли от ковида сегодня 4 человека. Этот показатель тоже значительно подрос в последнее время. Всего в Омской области от коронавируса погибло 1 470 человек.

В прививочной компании поучаствовали 244 132 жителя региона. Второго этапа вакцинации дожидаются 43 288 человека.