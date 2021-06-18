Продукцию омского «Медограда» теперь можно купить на Ярмарке мастеров и Ламбада маркете

- В этом месяце принял для себя решение, что пришло время расти и расти существенно, - говорит Стас Андреюк. - Начал подготавливать материалы для упаковки франшизы. Дело это не быстрое, так как практически всем занимаюсь самостоятельно, предварительно изучаю материалы по данной тематике. В планах окончание подготовительного этапа к маю 2022 г. Одним из первых шагов подал документы на регистрацию торговой марки «Медоград». Начал составление базы знаний и стандартов, за 5 лет ведения своего дела накоплено очень много информации о том, как все утроено в сфере лазерной резки и гравировки неметаллических материалов. В результате чего должна получиться детальное руководство по ведению бизнеса в данной сфере. Параллельно с этим веду работу по представленности своей продукции на разных электронных торговых площадках, помимо социальных сетей в этом месяце открыл свои виртуальные магазины на Ярмарке мастеров и Ламбада маркет. В то же время навожу порядок с ассортиментом выпускаемой продукции и в этом месяце сделал упор на свадебных аксессуарах. Молодоженам готов предложить такие изделия как: коробочки и подложки для колец, казна для денег, упаковка для бутылок, пригласительные и бонбоньерки, слова и фамилии для фотосессий, фотоальбомы и папки для свидетельств и многое другое. В рамках совместного проекта «Школа - территория возможностей. Курс на успех!» с фондом им С.И.Манякина, 14 мая была проведена небольшая презентацию себя и проекта в точке кипения ОмГТУ. Что же касается нового большого направления, о котором мы говорили в прошлом месяце – производстве настольных игр и головоломок было проведено несколько платных игротек. Теперь помимо платных игротек будут проводиться так же и бесплатные. Совместно с Омским Туристическим Информационным Центром принял участие в мероприятии «Ночь Музеев» в доме музее им. Кондратия Белова, на котором все желающие могли совершенно бесплатно поиграть во все наши настольные игры, которые были представлены. На июнь месяц запланировано несколько подобных мероприятий: одно из них «Сказки в сквере» дата пока точно не определена. А с участием в симфоническом фестивале произошли изменения, и вместо запланированной даты 19 июня в парке «На Королева» 10 часов музыки на свежем воздухе будут перенесены на 26 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Нас можно будет встретить с 16.30 до 19.30. Вас будут ждать игры нашего собственного производства, в которые можно будет поиграть:

- шахматы и шашки;

- крестики-нолики;

- мельница и алькерке;

- псы и шакалы;

- 16 солдат;

- хасами сеги;

- дальдоза и хнефатафл;

а также логические игры и головоломки. Все правила расскажем и объясним.

Задать уточняющие вопросы можно в нашей группе ВК или Instagram @medogradcom

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