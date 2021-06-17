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Общество17 июня 2021 9:52

Мэрия будет судиться с подрядчиком из-за некачественного ремонта набережной Оми

На дефекты обращали внимание омичи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи сразу после окончания работ заметили, что сделаны они некачественно.

Омичи сразу после окончания работ заметили, что сделаны они некачественно.

Фото: ВКонтакте

В Омске администрация приняла решение подать иск в суд на недобросовестного подрядчика. ООО «Лидер» сделали хороший ремонт на бульваре Победы и площади Бударина. К этим объектам нет никаких претензий. Поэтому, когда в прошлом году они взялись за реконструкцию набережной Оми на правом и левом берегу, сомнений в качестве работ не было, но что-то пошло не так. Работы проводили с нарушениями норм, а также сильно выбились из графика. Когда ремонт закончили, омичи сразу обратили внимание на то, что набережная в ужасном состоянии: просела и разрушилась плитка, ограждения плохо закреплены и еще много других нюансов.

Как уточнили в мэрии, в установленные сроки подрядчик не устранил нарушения. Из-за этого власти обратились в суд.

- Для исправления дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядчику были направлены претензии с добровольным сроком устранения до 25 мая. Поскольку подрядчик в добровольном порядке не устранил замечания в настоящее время подготовлено исковое заявление в суд и 9 июня направлено ответчику, - отметил начальник правового отдела «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Марина Бабенкова.