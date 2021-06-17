Омичи защитили девочку от приставаний педофила в автобусе

Негодяй начал приставать к ребенку прямо в салоне маршрутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свидетелями неприятной картины стали пассажиры омской маршрутки. Как рассказала омичка, оказавшаяся в салоне, на 5-й Кордной в транспорт зашла девочка на вид лет 12, а сразу за ней молодой человек. Он сел на сиденье сразу за ребенком и начал приставать.

- Просунул руку между спинкой и сиденьем, и схватил ее за пятую точку. Девочка испугалась, подпрыгнула, посмотрела на него с опаской и пересела на другое место, он за ней, - рассказала автор поста. Но приставать к девочке странный мужчина перестал, когда понял – за ним наблюдают.

После этого мужчина начал показывать интимные видео обратившей на него внимание омичке. Девушка возмутилась и начала снимать негодяя.

- Докопался до девочки и сейчас такое смотрит. Может тебе лечиться надо? - не побоялась обратиться к парню при всех девушка.

Этим она и привлекла внимание остальных пассажиров к случившемуся. Он в ответ стал оскорблять ее и кидаться с кулаками. За девушку вступились другие пассажиры. Когда началась потасовка, парень вышел из маршрутки.