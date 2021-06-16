В Нефтяниках омич с мачете объявил войну деревьям во дворе

Омич почувствовал себя индейцем и пошел с двумя мачете рубить тополя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нешуточное противостояние разгорелось в одном из дворов Нефтяников. Покой жителей дома на улице Нефтезаводской нарушили громкие звуки ударов металла о дерево. Никаких подобных работ запланировано не было. Когда омичи выглянули в окно, застали у дерева соседа с двумя мачете в руках. Мужчина сосредоточенно рубил ветки вполне здорового дерева, которое никому не мешало. Он продолжал, пока его не остановили неравнодушные соседи.

- После замечания соседей перестал рубить дерево. Потом начал кричать, что на первом этаже ему мало света! Поломал дерево, все оставил и пошел довольный! – рассказал недовольный автор видео.

В комментариях омичи осудили действия мужчины. И сошлись во мнении, что в деревьях под окнами есть и плюсы: они защищают от ветра и пыли.