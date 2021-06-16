В Омске решили не вводить жестких ограничений по коронавирусу

Пока серьезных запретов не ввели, но масочный режим продолжает действовать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Роспотребнадзор в Омске предлагал ввести довольно жесткие ограничения из-за повышения заражаемости ковидом. Ведомство предлагало запретить проведение массовых мероприятий и ввести ограничения для бизнеса.

Сегодня на заседании оперштаба эти предложения обсудили, но решили пока не вводить. Из новых мер пока решили добавить места в ковидных госпиталях. Планировалось, что их будет 215, но на заседании решили ограничиться 190. Также обеспечат дополнительным запасом средств индивидуальной защиты больницы и проверят доступность лекарств в аптеках. Дополнительных ограничений для бизнеса пока вводит не будут. Не станут запрещать и проведение выпускных балов, как это было в прошлом году. А вот масочный режим так и продолжит действовать.

- Вводить дополнительные меры в отношении бизнеса в текущей ситуации нецелесообразно. В прошлом году, напомню, чтобы спасти предпринимателей мы вынуждены были пойти на беспрецедентные меры поддержки... Но, если бизнес и все омичи не хотят вернуться к ограничениям на год назад, нужно соблюдать все санитарные нормы и вакцинироваться, - рассказал после заседания губернатор Омской области Александр Бурков.