Омичка разбилась на прокатном велосипеде из-за сломанных тормозов

Девушка упала с велосипеда и серьезно повредила ногу. Фото: ВКонтакте

Чередой больничных коридоров закончился для омички Елены обычный выходной. Девушка отдыхала в Советском парке и решила взять велосипед на прокат. Раньше она никогда не сталкивалась с проблемами при таком отдыхе, поэтому бесстрашно взяла транспорт. Опасность подстерегала девушку на пригорке.

- Взяли напрокат велосипеды, у одного из которых были, как оказалось, неисправны тормоза, конкретно задний тормоз. Вследствие чего при наборе скорости и нажатии на тормоза, тормозная система сработала некорректно, и произошло падение с велосипеда, - рассказала омичка в посте в соцстях.

Елена после падения попала в травмпункт. Фото: ВКонтакте

С ушибами и ссадинами, из которых обильно шла кровь, Елена попала в травмпункт. Теперь ей приходится ходить на перевязки и заниматься лечением. В прокате же своей вины не признали.

Сейчас Елена занимается лечением. Фото: ВКонтакте

- На нас стали наезжать в прокате за то, что испортили им велосипед, - уточнила омичка. Теперь она намерена привлечь недобросовестных прокатчиков к ответственности, а омичей призывает проверять велосипеды перед прокатом.