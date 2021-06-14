На видео попало столкновение спорткара и внедорожника в центре Омска

Обе машины вылетели на обочину. Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями серьезного ДТП, которое произошло почти в центре города. Перекресток улиц Маяковского и 8-я Линия не поделили две иномарки: внедорожник "Митсубиси" и спорткар "Додж".

Столкновение произошло накануне, 12 июня, вечером около 19:15. Местные жители услышали только рев моторов и резкий удар. От него обе машины выбросило на обочину. Повезло, что ни одна из них не врезалась в деревянный дом, который стоит совсем рядом с дорогой. Водитель спорткара двигался по главной дороге, омич на внедорожнике не пропустил его. Но как отмечают многие горожане в комментариях, водитель "Доджа" решил не вовремя набрать скорость, до перекрестка оставалось совсем немного. После ДТП за помощью к медикам обратились четверо: водитель и два пассажира "Митсубиси", а также пассажир "Доджа", девушка 20 лет.

Проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.