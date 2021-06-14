Омск снова накроет аномальная жара до +34 градусов

Всю неделю в Омске температура будет подниматься выше +30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето в этом году преподносит омичам разные сюрпризы: то аномальную жару, то заморозки, то ураганы с грозой и градом. На грядущей неделе синоптики снова обещают аномальную жару. Уже сегодня, 14 июня, в Омске значительно потеплеет. Температура поднимется до + 31. И почти всю рабочую неделю останется на этом уровне. Самым жарким днем, по прогнозам, может стать среда, 16 июня, синоптики из Обь-Иртышского УГМС обещают до+34 днем, а также усиление ветра и местами дождь.

Более долгосрочные прогнозы обещают, что в выходные в Омск придет циклон, который принесет с собой обильные осадки. Возможно, из-за них снова похолодает. Перепады обещают значительные с +30 до +16 градусов.