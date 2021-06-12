Омичам рассказали, какая погода будет на долгих праздничных выходных

На следующей неделе вернется жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Из-за того, что праздник выпал на субботу, выходной перенесли еще и на понедельник. Жителей страны ждут небольшие каникулы.

Синоптики рассказали, чем в эти дни омичей порадует погода. И объяснили, почему сейчас в регионе прохладно.

- В первой половине июня наблюдался неустойчивый характер погоды с резким колебанием температуры воздуха, и даже с ночными заморозками. В первые дни отмечались дожди, которые местами улучшили агрометеорологическую обстановку, – рассказывает начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Территория Омской области находится в поле повышенного атмосферного давления, и температура воздуха в дальнейшем начнет постепенно повышаться.

Если еще ночью 12 июня температура воздуха +4…+9 градусов и местами в приземном слое сохранятся заморозки до -0…-5 градусов, то днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Существенных осадков не ожидается.

С воскресенья будет наблюдаться повышение температуры воздуха в ночные часы с +8…+13 до +10…+15 градусов, а днем с +23…+28 до + 25…+ 30 градусов.

Примечательно, что по климатическим данным, в Омске 11 июня максимальная температура воздуха поднималась до +33,7 градуса в 1932 году, минимальная -1,4 градуса зафиксирована в этот день в 1933 году.