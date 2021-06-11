В мае над Омском 5 дней фиксировали выбросы

Омичи в мае дышали пылью, формальдегидом и хлороводородом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о наблюдениях за состоянием воздуха в Омске за прошлый месяц. Оказалось, что в мае весь уровень загрязнения воздуха был повышенный. Метеорологи подсчитали, что из-за неустойчивой погоды пять дней, 4, 11, 13, 14 и 29 мая, устанавливались погодные условия благоприятные для накопления вредных веществ в воздухе. На стационарных постах, которые расположены во всех районах города, фиксировали превышения по ПДК по нескольким параметрам. Так в Центральном округе фиксировали повышенный уровень формальдегида, в Советском округе – пыли и хлороводорода. На постах в других округах превышений зафиксировано не было.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 12 июня, в Омской области ночью и утром ожидается повышенное загрязнение воздуха. Последующие два дня выбросы будут только рассеиваться.