На Левобережье в Омске после аварии перевернулась иномарка

Авария произошла днем на оживленном перекрестке. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи опубликовали несколько впечатляющих фото и видео аварии, произошедшей на Левом берегу в районе новой дороги-дублера улицы 70 лет Октября. Там рядом с перекрестком столкнулись две иномарки, одна из которых даже перевернулась на крышу. Судя по фото, у машины серьезно поврежден задний бампер и заднее правое колесо. Видимо, именно туда и пришелся удар.

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла около 14:00 сегодня, 11 июня. Оба водителя не пострадали, помощь понадобилась только пассажирке перевернувшейся машины. Женщина получила ушибы. Ее с места аварии забрали медики. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.