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Общество11 июня 2021 14:30

В Омске разыскивают троих подростков в сланцах

О них ничего не известно около суток
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подростки сутки не дают о себе знать. Фото: ПСО "Доброспас"

Подростки сутки не дают о себе знать. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске начали поиски трех подростков. Все они пропали 10 июня и до сих пор не выходят на связь. Пропавшие Вячеслав Неверов 16 лет, Вячеслав Матюков 15 лет и София Лукьянчикова 15 лет, вышли из дома в спортивной одежде и не вернулись.

Один из них с бородой и в красной футболке, другой с серыми глазами и одет во все черное, а у девушки яркая бордово-оранжевая футболка и волнистые волосы. Все они были обуты в сланцы.

Поисками занимаются волонтеры из поисково-спасательного отряда «Доброспас». Если вы видели подростков или знаете, где они могут находиться, обратитесь в отряд или полицию.