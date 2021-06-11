В Омске разыскивают троих подростков в сланцах

Подростки сутки не дают о себе знать. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске начали поиски трех подростков. Все они пропали 10 июня и до сих пор не выходят на связь. Пропавшие Вячеслав Неверов 16 лет, Вячеслав Матюков 15 лет и София Лукьянчикова 15 лет, вышли из дома в спортивной одежде и не вернулись.

Один из них с бородой и в красной футболке, другой с серыми глазами и одет во все черное, а у девушки яркая бордово-оранжевая футболка и волнистые волосы. Все они были обуты в сланцы.

Поисками занимаются волонтеры из поисково-спасательного отряда «Доброспас». Если вы видели подростков или знаете, где они могут находиться, обратитесь в отряд или полицию.