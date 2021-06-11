СТБ-Охрана: Михаил Шивляков отправился в США, чтобы сразиться за звание самого сильного человека в мире

С 15 по 20 июня в Сакраменто, Калифорния, пройдет одно из самых важных событий в жизни каждого стронгмена – World’s Strongest Man (WSM 2021).

25 мощнейших атлетов, специально приглашенных из разных уголков планеты, сойдутся в эпической битве. Нашу страну на соревнованиях представит богатырь из омской «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков.

Основными соперниками сибиряка станут: действующий чемпион WSM 2020 Алексей Новиков (Украина), прошлогодний призер WSM, пятикратный обладатель титула «Сильнейший человек Шотландии» Люк Столтман и четырехкратный обладатель титула «Самый сильный человек в мире» Брайан Шоу (США).

Силачи будут распределены на 5 равных групп. Шивляков выступит в одной команде с бронзовым призером WSM 2020 Ж.-Ф. Кароном (Канада), американцем Р. Оберстом, исландцем Э. Мельстедом и сильнейшим человеком Европы 2020 Л. Ричардсоном (Великобритания).

По правилам турнира в течение трех первых дней пройдет отбор, для каждой из команд заявлено по шесть упражнений. Последующие два дня – финальный бой за победу.

Подгруппа Михаила должна будет выполнить в отборочном этапе:

1.«Погрузочную эстафету» – атлетам предстоит на скорость пронести тяжеловесные снаряды на определенное расстояние и погрузить их на специальную платформу.

2.«Приседания» – приседания с 400-килограммовой штангой на количество раз.

3.«Буксировку поезда» – тяга вагона весом от 50 до 80 тонн по 20-метровой трассе на время.

4.«Подъем снарядов над головой, эстафета» – за определенное количество времени атлеты должны поднять над головой различные тяжеловесные снаряды.

5.«Удержание кирки» – атлеты держат перед собой тяжеловесный снаряд на вытянутых руках, побеждает тот, кто продержит его дольше.

По результатам пяти состязаний в каждой квалификационной группе выявляется победитель, эти пять атлетов автоматически проходят в финал.

Остальные стронгмены примут участие в определяющем упражнении. Победители заключительного упражнения отборочного этапа также отправляются в финал.

Таким образом, лишь 10 стронгменов будут соревноваться за звание чемпиона World’s Strongest Man 2021.

Программа финального сражения:

1. «Эстафета гигантов» – атлетам предстоит на скорость пронести наковальни (130 кг), якоря (300 кг) и цепи (300 кг) на определенное расстояние, а затем прикрепить их друг к другу и протащить их обратно.

2.«Поворот гигантской платформы» – спортсмены должны повернуть на 180 градусов старинный локомотив 19-го века, установленный на вращающейся платформе.

3.«Бросок бочонка» – перебрасывание 16-килограммового бочонка через высокую планку.

4.«Подъем бревна» – над головой на количество раз.

5.«Становая тяга с ящиками для инструментов» – тяга штанги с нестандартными снарядами.

6.«Камни Атласа» – подъем камней Атласа на специальную платформу.

«Не так давно вернулсял из Севастполя и уже на следующий день – снова в путь. Полетел на World Strongest Man. Как всегда заблаговременно – добираться далеко, в город Сакраменто, США. 15 июня начинается первый отборочный тур. Подгруппа у меня, конечно, сильная, но опыта более, чем достаточно, так как я седьмой год участвую. Сделаю все возможное и невозможное. Всегда говорю: выступать надо, как в последний раз. Всем любви и здоровья, цените моменты, которые вы проживаете», – поделился Михаил в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Желаем нашему земляку невероятной силы, завидного упорства и достижения поставленных целей! Верим в него и ждем с новыми победами!